DGB-Bezirkschef fordert mehr Sicherheit im Wandel

Der Chef des DGB für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt hat am Samstag viel Unterstützung für eine Arbeit bekommen. Mit großer Mehrheit wird Mehrdad Payandeh im Amt bestätigt. Den Rückenwind nutzt er direkt für klare Botschaften an Politik und Wirtschaft.

Hannover - Der DGB-Bezirksvorsitzende für Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt, Mehrdad Payandeh, ist am Samstag für vier weitere Jahre gewählt worden. Der 61-Jährige wurde bei der Bezirkskonferenz in Hannover mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt, wie der Deutsche Gewerkschaftsbundes mitteilte. Er hat es seit 2018 inne.

Die Corona-Pandemie verlange den Menschen viel ab. „In solchen Zeiten ist es enorm wichtig, als Gesellschaft zusammenzustehen und solidarisch zu handeln, damit wir alle gut durch die Krise kommen“ sagte Payandeh laut Mitteilung. Auch die stellvertretende Bezirksvorsitzende Susanne Wiedemeyer wurde laut DGB mit 98 Prozent der abgegebenen Stimmen im Amt bestätigt.

„Wir wollen Sicherheit im Wandel“, sagte Payandeh am Samstagnachmittag auf einer Pressekonferenz. Er sehe dabei die Politik der drei Bundesländer in der Pflicht, den notwendigen Rahmen zu schaffen. Nur so könne der Bezirk mit seinen Schwerpunktbranchen wie der Autoindustrie und den Windkraftanlagen zu einer international anerkannten Modellregion werden. Die Unternehmen seien in der Pflicht, auf Sozialpartnerschaft und Tarifverträge zu setzen.

Für notwendige Investitionen forderte der Gewerkschaftschef eine Abkehr von der sogenannten schwarzen Null und einer ideologischen Sparpolitik. Konzepte für eine Investitionsoffensive liegen ihm zufolge auf dem Tisch. „Wir werden uns weiterhin mit Nachdruck für die Modernisierung unserer Länder einsetzen.“.

Der DGB-Bezirk vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von mehr als 900.000 Gewerkschaftsmitgliedern aus den drei Bundesländern. Bei der hauptsächlich digitalen Konferenz wurden am Samstag auch die Geschäftsführungen der DGB-Regionen gewählt. Es waren rund 100 Delegierte zugeschaltet.