Spielt vom Sommer an in Frankfurt: Essens Keeperin Sophia Winkler.

Frankfurt/Main/Essen - Fußball-Nationaltorhüterin Sophia Winkler wechselt zur neuen Saison von der SGS Essen zu Eintracht Frankfurt. Dies bestätigten beide Bundesliga-Vereine. Damit wird auch der Transfer von Eintracht-Keeperin Stina Johannes, die ebenfalls dem DFB-Kader angehört, zum VfL Wolfsburg immer wahrscheinlicher. Die 25-Jährige soll beim deutschen Pokalsieger die langjährige Stammkeeperin und 52-fache Auswahlspielerin Merle Frohms beerben, die den Club verlassen wird.

Winkler erhielt in Frankfurt einen Vertrag bis 2029. Die Essenerin hatte im November beim 6:0-Sieg gegen die Schweiz in Zürich ihr DFB-Debüt gegeben, Bundestrainer Christian Wück hält große Stücke auf sie. „Es fühlt sich nach dem richtigen Zeitpunkt an, ab dem Sommer die nächsten Schritte zu machen, um mich weiterzuentwickeln und auf Topniveau messen zu können“, sagte die 21-Jährige, die seit 2017 in Essen spielt.

„Da sie Nationalspielerin ist, ist es völlig klar, dass Sophia eine Option bei den großen Vereinen ist“, sagte SGS-Trainer Markus Högner. „Sie ist für mich besonders bei hohen Bällen vielleicht die beste Torhüterin in Deutschland, sie performt seit mehreren Jahren absolut konstant und hat sich unglaublich entwickelt.“