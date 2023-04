Naumburg - Deutschlands ältester Straßenbahn-Wagen im Linieneinsatz ist am Ostersonntag als Fahrplanwagen durch Naumburg gegondelt. Der 95 Jahre alte „Lindner“-Triebwagen habe viele Fahrgäste und Bahn-Enthusiasten zwischen Hauptbahnhof und Salztor chauffiert, teilte die Naumburger Straßenbahn GmbH am Sonntag mit. Der Betrieb und die Nutzung des historischen Wagens sei eine Herausforderung: Die Türen müssen per Hand geöffnet werden, die Eingänge sind weniger als 60 Zentimeter breit und sind nur über mehrere Stufen zugänglich. Deshalb sei immer ein Schaffner an Bord, der den Passagieren helfe, hieß es.

Der Triebwagen wurde 1928 bei der Firma Lindner in Halle-Ammendorf gebaut. Den Angaben zufolge ist Triebwagen Nummer 17 deutschlandweit der älteste Triebwagen, der regelmäßig im Fahrplandienst eingesetzt wird. Er sei erst in Halle im Einsatz gewesen, von 1978 an dann in Naumburg.