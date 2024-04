Annalena Baerbock (Bündnis90/Die Grünen), Außenministerin, nimmt neben Radoslaw Sikorski, Außenminister von Polen an einer Pressebegegnung nach dem bilateralen Gespräch teil.

Frankfurt (Oder)/Slubice - Zum 20. Jahrestag des EU-Beitritts von Polen treffen sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Polens Außenminister Radosław Sikorski in der Doppelstadt Frankfurt (Oder) und Slubice. Beide besuchen am Mittwoch (ab 11.30 Uhr) das Collegium Polonicum auf polnischer Seite, nehmen an einem Europafest teil und gehen über die Oderbrücke nach Frankfurt (Oder).

Der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) und sein damaliger Amtskollege Wlodzimierz Cimoszewicz leiteten dort 2004 mit einem Händedruck um Mitternacht die neue Ära der Partnerschaft ein und wurden von tausenden jubelnden Menschen empfangen.

Baerbock und Sikorski wollen auch mit Studentinnen und Studenten in der Europa-Universität Viadrina sprechen. Bei einem Festakt kommen in Slubice zudem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der Marschall der Region Lubuskie, der Gouverneur der Woiwodschaft Lubuskie, der Bürgermeister von Slubice sowie der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder) zusammen.

Die Europäische Union wurde vor 20 Jahren nach Osten erweitert. Am 1. Mai 2004 traten Polen, Estland, Lettland, Litauen, Malta, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern der EU bei. Woidke fordert vor allem im Westen eine stärkere Hinwendung zu den östlichen Ländern der EU.