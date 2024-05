Dresden - Ein 54-Jähriger soll bei einer Versammlung in Dresden eine selbst gefertigte Fahne der Bundesrepublik Deutschland geschwenkt haben, auf der in Flammen stehende Exkremente abgebildet waren. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat beim Amtsgericht einen Strafbefehl in Höhe von 1200 Euro gegen den Mann wegen Verdachts der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole beantragt, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Er habe bei der Versammlung am 21. Januar den Eindruck der Nichtachtung des Staates und seiner Symbole durch seine Person „zumindest billigend in Kauf genommen“, hieß es. Die Staatsanwaltschaft hat auch die Einziehung der Bundesflagge beantragt.