„Freiheit“ ist der Titel von Angela Merkels Memoiren. Das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden hat die Altkanzlerin eingeladen, bei einer Ausstellung zu diesem Thema aus ihrem Buch zu lesen.

Im Hygiene-Museum in Dresden ist eine Schau zum Thema „Freiheit“ geplant. (Symbolbild)

Dresden - Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet das Begleitprogramm der kommenden Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden. Die CDU-Politikerin liest am 23. Juni aus ihren Memoiren „Freiheit“. Anlass für die Einladung Merkels waren die inhaltlichen Berührungspunkte ihres Buches mit dem Thema der Schau „Freiheit. Eine unvollendete Geschichte“, die vom 20. Juni bis zum 31. Mai 2026 zu sehen ist. Zuvor ist eine Signierstunde mit Merkel in einer großen Buchhandlung der Elbestadt geplant.

Die vom Bund geförderte Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Europäischen Solidarność-Zentrum und dem polnischen Nationalmuseum sowie der tschechischen Nationalgalerie.

Die Schau beleuchtet die Idee der Freiheit sowie unterschiedliche Vorstellungen und Erfahrungen mit Freiheit. In sechs Kapiteln wird laut Ankündigung gezeigt, mit welchen Strategien und Aktionen sich die politischen Bewegungen in Polen, Tschechien und der DDR friedlich von den autoritär regierenden sozialistischen Systemen in ihren Ländern befreiten. Dabei reicht der Blick zurück bis zu den Revolutionen des 18. Jahrhunderts, aber auch bis zu den Debatten der Gegenwart.

Angela Merkel blickt in ihren Memoiren „Freiheit. Erinnerungen 1954 – 2021“ auf 736 Seiten zurück auf ihr Leben. Co-Autorin ist ihre langjährige Vertraute Beate Baumann.