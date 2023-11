Bremen - Wer gewinnt den Deutschen Karikaturenpreis? Die Siegerinnen und Sieger werden am Sonntag (11 Uhr) in Bremen ausgezeichnet. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben sich an dem Wettbewerb unter dem Motto „Daten sind auch nur Menschen“ beteiligt, wie die Veranstalter mitteilten. Die Verleihung der Geflügelten Bleistifte in Gold, Silber und Bronze wird zum 24. Mal im Rahmen einer festlichen Gala organisiert. Zudem soll ein Preis für den Besten Newcomer und ein Publikumspreis verliehen werden. Mit 4000 Euro am höchsten dotiert ist der Geflügelte Bleistift in Gold. Für die anderen Auszeichnungen gibt es ein Preisgeld von 1000 bis 3000 Euro. Eingereicht werden konnten Cartoons und Karikaturen aus den vergangenen drei Jahren zum ausgeschriebenen Motto rund um Künstliche Intelligenz. Die Auszeichnung wird von der „Sächsischen Zeitung“, dem „Weser Kurier“ und der „Rheinischen Post“ verliehen.