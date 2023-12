Berlin - An eine Berliner Initiative für die mentale Gesundheit junger Menschen geht zum internationalen Tag des Ehrenamts der Deutsche Engagementpreis 2023. Der Verein „Kopfsachen“ erhält den Preis in der mit 5000 Euro dotierten Kategorie „Chancen schaffen“, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Dienstag mitteilte. Der Verein möchte Jugendliche mental stärken. Junge psychologische Fachkräfte gehen dafür in Schulen und vermitteln dort die Grundlagen der psychischen Gesundheitskompetenz. Mittlerweile gebe es auch Standorte in Köln und Hamburg.

Sieben weitere Projekte aus Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen erhalten darüber hinaus Preise. Je mit 5000 Euro dotierte Auszeichnungen gehen etwa an das Reparaturcafé „Café kaputt“ (Sachsen) sowie das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus „Mut machen! Steele bleibt bunt“ (NRW). Den mit insgesamt 10.000 Euro dotieren Publikumspreis teilen sich zwei Gewinner aus Bayern und Niedersachsen.

390 Vereine, Organisationen und Menschen waren in diesem Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Mit der Auszeichnung wird seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt.