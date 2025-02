In Berlin wurde der Drehbuchpreis verliehen. (Symbolbild)

Berlin - Die Autoren Duc-Thi Bui und Duc Ngo Ngoc sind für ihr Drehbuch „Ha-Neu / Berlin“ mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2025 ausgezeichnet worden. Das teilte Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) in Berlin mit. Den Preisträgern sei es gelungen, mit den sorgfältig ausgestalteten Charakteren ihrer Figuren eine besondere emotionale Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen.

Die Geschichte erzählt den Angaben zufolge von der Freundschaft zwischen dem illegal eingereisten Viet und dem Jurastudenten Nam. Die Jury habe den Filmstoff als eine „lebenssatte und authentische Komödie mit schmerzhafter Tiefe“ gewürdigt, hieß es in der am Abend verbreiteten Mitteilung.

Der Deutsche Drehbuchpreis wird seit 1988 an unverfilmte Drehbücher verliehen. Die Nominierung werde bereits mit 5.000 Euro prämiert. Die Auszeichnung für das beste unverfilmte Drehbuch ist mit 10.000 Euro dotiert und soll am 14. Februar in Berlin verliehen werden.