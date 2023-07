Teilnehmerinnen der diesjährigen Deutschen Meisterschaft im Schlickrutschen rutschen am Kurhausstrand in Dangast durchs Watt.

Varel - Am Sonntag sind in Varel (Landkreis Friesland) die sogenannten Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen ausgetragen worden. Dabei mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Spezial-Holzschlitten rund 150 Meter im Wattenmeer zurücklegen. Der Wettkampf war Bestandteil des Dangaster Festivals Watt en Schlick, das am Freitag eröffnet wurde. Am Sonntag endet das Festival.

Wie ein dpa-Reporter am Morgen mitteilte, musste die Finalrunde aufgrund der Windverhältnisse zunächst verschoben werden. Bilder zeigten Männer und Frauen in weißen Oberteilen, die durch den Schlick rutschten. Wie eine Sprecherin am Nachmittag sagte, gewann bei den Herren der „Dangaster Hüne“ und bei den Damen „Üffes“.