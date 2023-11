Auch Häfen haben Kapitäne. Von Montag an kommen die deutschen Vertreter in Papenburg zusammen. Sie haben wichtige Aufgaben.

Papenburg - Das mehrtägige Jahrestreffen des Verbands der Deutschen Hafenkapitäne (VDHK) soll an diesem Montag (18.00 Uhr) in Papenburg beginnen. Bei der Veranstaltung kommen Hafenkapitäne deutscher Seehäfen zusammen, wie ein Vertreter des Verbands sagte. Die Veranstaltung soll am Mittwoch enden. Wichtige Seehäfen befinden sich unter anderem in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven.

Dieses Jahr werde das Havariekommando aus Cuxhaven zu dem Jahrestreffen erwartet, sagte der Papenburger Hafenkapitän Felix Krause, der auch Verbandsmitglied ist. Das Havariekommando, eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der Küstenländer, ist für Unfälle auf Nord- und Ostsee zuständig. Es kommt vor, dass havarierte Schiffe in Seehäfen gebracht werden.

Der Sitz des VDHK ist in Rostock. Der Verband setzt sich unter anderem dafür ein, Hafenkapitäne in Deutschland miteinander in Kontakt zu bringen. Hafenkapitänen untersteht die Verwaltung eines Ports. Sie achten auf die Sicherheit im Hafen, auf Umweltvorschriften und sollen einen reibungslosen Ablauf des Schiffsverkehrs gewährleisten.