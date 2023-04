Fotograf Matthias Creutziger sitzt in seinem Arbeitszimmer.

Dresden - Die Deutsche Fotothek übernimmt das Oeuvre des Dresdner Fotografen Matthias Creutziger. Knapp 600 Arbeiten sind schon übergeben und online zugänglich, wie die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) am Mittwoch mitteilte. Damit werde das Werk „eines der bedeutendsten Musikfotografen unserer Zeit“ bewahrt, der zu den wichtigsten Fotografen im Bereich Musik, Klassik und Jazz gehöre. „Für mein großes Archiv, insbesondere das der Musikerporträts, ist es wohl das Beste, was damit passieren konnte“, sagte der 71-Jährige.

„Fortan haben wir nicht nur Porträts von Jazz-Ikonen wie Miles Davis oder Michel Petrucciani in unserer Sammlung, sondern wir können das Schaffen Creutzigers in seiner gesamten inhaltlichen Bandbreite von den frühen 1980er Jahren bis in die Gegenwart online präsentieren“, sagte die Kuratorin des „Archivs der Fotografen“, Agnes Matthias.

Creutziger war viele Jahre der Fotograf der Semperoper Dresden und begleitete die Sächsische Staatskapelle auch auf Tourneen. Er machte sich schon früh mit Künstlerporträts einen Namen, vor allem von Jazzmusikern, und lieferte zu seinen Rezensionen über Jazz auch Konzertfotos an eine Tageszeitung. Seit 1983 war er freiberuflich tätig mit Fokus auf Musik und Theater, arbeitete auch mit der Dresdner Philharmonie zusammen und im Auftrag für Schallplattenlabels.

Die Deutsche Fotothek wurde 1924 in Chemnitz als Sächsische Landesbildstelle gegründet und entwickelte sich nach 1945 zu einem Bildarchiv zur Kunst- und Kulturgeschichte mit zunehmend universalem Anspruch. Mit rund sechs Millionen Medien ist sie heute ein Ort zu Erhaltung, Archivierung, Erforschung und Präsentation von Werken und Nachlässen bedeutender deutscher oder in Deutschland arbeitender Fotografen.