Prag - Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat für 2024 ein neues Jahresthema ausgerufen. Es lautet „Grenzen des Fortschritts?“ und will zu einer gemeinsamen Diskussion über die Auswirkungen technischer Neuerungen auf das Leben anregen. Das teilte eine Sprecherin am Dienstag in Prag mit. Gefördert werden grenzüberschreitende Projekte, die sich etwa mit den Vor- und Nachteilen künstlicher Intelligenz oder der fortschreitenden Digitalisierung in Gesellschaft und Wirtschaft auseinandersetzen.

Für Projekte des Jahresthemas wird demnach ein erhöhter Zuschuss von bis zu 70 Prozent der Gesamtkosten gewährt. Im neuen Jahr starten zudem eine Reihe von Sonderausschreibungen: „Gemeinsam in Bewegung“ soll insbesondere junge Menschen aus beiden Ländern dazu motivieren, gemeinsame Sportaktivitäten zu unternehmen, die auch ein Begegnungs- oder Bildungsprogramm beinhalten. Andere Programme dienen etwa der Vernetzung von deutschen und tschechischen Bibliotheken oder sind dem Schriftsteller Franz Kafka gewidmet.

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds wurde im Jahr 1997 ins Leben gerufen, um zur grenzüberschreitenden Verständigung beizutragen und gemeinsame Projekte und Begegnungen zu fördern. Er wird von den Regierungen in Berlin und Prag gemeinsam finanziert. Die Tätigkeit des Fonds wurde zuletzt bis 2027 verlängert.