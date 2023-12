Bautzen - Das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen hat 2023 als gutes Jahr verbucht. Wie die Bühne am Freitag in Bautzen mitteilte, kamen rund 128.300 Besucherinnen und Besucher zu 784 Veranstaltungen und damit etwa 20.000 mehr als im Jahr 2022. „Es war ein erfolgreiches und gutes Theaterjahr. Wir konnten die Besucherzahlen deutlich steigern und die Tendenz geht wieder in Richtung des Vorpandemie-Niveaus“, erklärte Intendant Lutz Hillmann am Freitag in Bautzen. Die Leute hätten wieder „Lust auf Theater“. Im neuen Jahr plane man unter anderem ein internationales Festival mit Theatern aus europäischen Minderheitenregionen.