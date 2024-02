Deutlicher Rückgang der Influenza-Fälle in Sachsen-Anhalt

Halle - In Sachsen-Anhalt werden wieder weniger Grippe-Fälle erfasst. In der ersten Februarwoche (6. Kalenderwoche) sei mit 1841 gemeldeten Fällen ein deutlicher Rückgang der Influenza zu verzeichnen gewesen, heißt es im aktuellen Wochenbericht des Landesamts für Verbraucherschutz. In der Woche zuvor waren noch 2470 Fälle erfasst worden. „Damit ist der Gipfel der Influenzawelle möglicherweise überschritten“, teilte die Behörde weiter mit. Seit September 2023 wurden insgesamt 9133 Influenza-Fälle registriert. Sechs Infizierte starben.