Passagiere gehen an einem Bahnhof an Fahrkartenautomaten vorbei.

Magdeburg - In Bussen und Bahnen in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr dank gelockerter Corona-Maßnahmen und 9-Euro-Ticket deutlich mehr Menschen mitgefahren als in den Jahren zuvor. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte, nutzten mehr als 177 Millionen Menschen den Linienverkehr im vergangenen Jahr. Dies seien knapp 19 Prozent mehr als im Jahr 2021 gewesen und 1,8 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Gründe sieht das Statistikamt in den gelockerten Corona-Maßnahmen und der Einführung des 9-Euro-Tickets zwischen Juni und August vergangenen Jahres.