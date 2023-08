Kamenz - Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in Sachsen deutlich gestiegen. Im ersten Halbjahr hätten 377 Firmen einen entsprechenden Antrag bei den Amtsgerichten gestellt. Das sei ein Anstieg um fast ein Drittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mit. Dabei hätten Gläubiger Forderungen von 270 Millionen Euro angemeldet. Am stärksten betroffen waren demnach Unternehmen aus dem Baugewerbe.