Hannover - Die Zahl der vollelektrischen Autos und Plug-in-Hybride in Niedersachsen ist so stark gewachsen, dass der Ausbau des E-Ladenetzes kaum hinterher kommt. Das zeigen Daten, die der Landesverband des Kfz-Gewerbes am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach wuchs die Zahl der reinen Stromer zum Stichtag 1. Januar 2023 von rund 67.500 im Vorjahr auf knapp 107.000 (plus 58 Prozent) und die der Hybride von rund 49.000 auf knapp 73.000 (plus 48 Prozent). Das Ladenetz wurde von 6254 auf 8348 öffentlich zugängliche Ladepunkte ausgebaut - ein Zuwachs von rund 34 Prozent.

Das Kfz-Gewerbe mahnt daher, dass die Ladeinfrastruktur zu einem Nadelöhr der Elektromobilität werden könne. Der Präsident des Landesverbands, Karl-Heinz Bley, wies zudem darauf hin, dass die gekürzten staatlichen Förderungen seit Jahresbeginn sich spürbar auf die weitere Entwicklung der E-Auto-Statistik auswirken dürften. 2022 habe es eine „Jahresend-Rally“ beim Kauf von E-Autos gegeben.