Potsdam - Die Silomaisernte ist in Brandenburg in diesem Jahr wieder deutlich gestiegen. Der Ertrag lag bei 310,7 Dezitonnen pro Hektar und damit fast 45 Prozent über dem Vorjahresertrag, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. 2021 waren 370,1 Dezitonnen erzielt worden. Dieses Ergebnis sei demnach 2023 nicht erreicht worden, dennoch handele es sich um den zweithöchsten Ertrag seit 2017.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge in diesem Jahr 5,2 Millionen Tonnen Mais vom Feld geholt, im vergangenen Jahr waren es 3,9 Millionen Tonnen. Die leicht verzögerte Ernte sei durch ausreichend Feuchtigkeit und viel Wärme im Spätsommer wettgemacht worden. Der Anbau erfolgte auf 166.600 Hektar - 12.800 Hektar weniger als im Jahr zuvor.