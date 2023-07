Berlin - In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Kreuzberg hat es am Freitagabend eine Detonation gegeben - nach ersten Erkenntnissen der Polizei an einem Heizkörper im Erdgeschoss. Es gebe den Verdacht, dass die Explosion absichtlich herbeigeführt wurde, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Wie und womit dies geschah, werde noch ermittelt. Verletzt worden sei niemand. Es seien Türen und Lampen bis ins vierte Obergeschoss beschädigt.

Anwohner des Hauses an der Brandesstraße hatten einen Knall und Rauch wahrgenommen und gegen 17.30 Uhr die Polizei verständigt. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt. Über die Explosion hatte auch die „B.Z.“ berichtet.

Das Mehrfamilienhaus befindet sich in der Nähe des Hochhauses, in dem am späten Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ein Brand ausgebrochen war. Auf der Flucht vor den Flammen im zwölften Stock waren zwei Menschen in den Tod gesprungen. Ein Polizeisprecher sagte am Samstagnachmittag auf Nachfrage, nach jetzigem Erkenntnisstand gebe es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen.