Hoppegarten - Mit Derbysieger Fantastic Moon startet die Galopprennbahn Hoppegarten in die neue Saison. Geritten wird der vierjährige Hengst am ersten von acht Renntagen von Rene Piechulek. „Noch nie in der langen deutschen Turfgeschichte ist ein aktueller Derbysieger zu so frühem Zeitpunkt in Hoppegarten angetreten“, sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum Auftakt am Ostersonntag.

Er pries weiter: „Da auch der von Deutschlands erfolgreichstem Jockey aller Zeiten, Andrasch Starke, gerittene Derbyzweite Mr Hollywood dabei ist, kann man von einem sensationellen sportlichen Ereignis sprechen.“ Schöningh besitzt auch einen Anteil an Fantastic Moon, der bereits vor dem Rennen geehrt wird: Er wurde mit 60,6 Prozent zum Pferd des Jahres gewählt.

Los geht es am Ostersonntag mit zwei Zuchtrennen, die jeweils mit 25 000 Euro dotiert sind. Bis zum 3. Oktober stehen weitere sieben Renntage auf dem Programm und damit einer weniger als im vergangenen Jahr.