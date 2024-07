Der siebte Aufstiegsversuch des Hamburger SV startet in Köln

Hamburg - Der siebte Versuch des Hamburger SV, in die Fußball-Bundesliga zurückzukehren, startet beim Absteiger 1. FC Köln. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) bekannt. Das Traditionsduell findet am 2. August (20.30 Uhr/Sat.1) statt. Ob Hannover 96 und Eintracht Braunschweig am 3. oder 4. August spielen, steht bislang nicht fest. Die zeitgenauen Ansetzungen folgen. Ein Überblick über die Begegnungen der Zweitligisten aus dem Norden:

Hamburger SV

Auf die Partie am Rhein folgt das Heimspiel gegen Hertha BSC (9. bis 11. August). Einen Volkspark-Doppelpack gegen die Aufsteiger Preußen Münster und Jahn Regensburg gibt es an den Spieltagen vier (30. August bis 1. September) und fünf (13. bis 15. September).

Hannover 96

Für Trainer Stefan Leitl und Hannover 96 startet die Serie mit Spielen gegen zwei Aufsteiger. Zum Auftakt gastiert Regensburg in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Danach geht es nach Münster. Am dritten Spieltag (23. bis 25. August) empfängt 96 den Hamburger SV. „Wir freuen uns über ein Heimspiel zum Start. Einen Aufsteiger zum Auftakt sind wir mittlerweile gewohnt“, sagte Sportdirektor Marcus Mann.

Eintracht Braunschweig

Mit der Partie bei Schalke 04 und dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg starten Coach Daniel Scherning und Eintracht Braunschweig in die neue Spielzeit. Das große Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 steigt bereits am achten Spieltag (4. bis 6. Oktober) im Eintracht-Stadion an der Hamburger Straße.