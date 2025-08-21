In dieser Saisonvorbereitung von Werder Bremen geht vieles schief. Neben dem Transferstau wird nun auch die Verletzenliste immer länger.

Bremen - Bei Werder Bremen werden die Personalsorgen vor dem Saisonstart der Fußball-Bundesliga immer größer. Zwei Tage vor dem ersten Spiel bei Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) verletzte sich auch Linksverteidiger Olivier Deman im Training am Sprunggelenk.

„Es wird dauern. Erste Anzeichen sind da, eine genaue Diagnose noch nicht: Aber es ist eine schwerere Verletzung“, sagte Trainer Horst Steffen.

Fünf Stammspieler verletzt

Der 25 Jahre alte Deman ist nach Jens Stage, Amos Pieper, Maximilian Wöber und Mitchell Weiser bereits der fünfte potenzielle Stammspieler, der den Bremern länger fehlt. Hinzu kommt, dass die dringend gesuchten Verstärkungen für den Angriff und die rechte Seite weiterhin gesucht werden und wichtige Abgänge wie Marvin Ducksch oder Oliver Burke dadurch noch nicht ersetzt werden konnten.

„Bedrohlich ist das nicht direkt. Aber es ist nicht schön. Dementsprechend bin ich nicht erfreut über die neueste Nachricht“, sagte Steffen über die Personalsituation.