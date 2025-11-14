Nach seinem Sturz von der Bühne beim ersten Comeback-Konzert von Unheilig in Leipzig wurde der Graf im Krankenhaus durchgecheckt. Jetzt gibt es Entwarnung.

Leipzig - Der Graf ist bei seinem Sturz von der Bühne beim ersten Comeback-Konzert von Unheilig in Leipzig unversehrt geblieben. „Er ist okay“, sagte ein Sprecher der Konzertagentur Mawi. Das nächste Konzert am Freitagabend ebenfalls in Leipzig werde ganz normal stattfinden. Es ist ausverkauft.

Der Sänger sei nach dem Sturz in einem Krankenhaus behandelt worden. Es sei etwas an seinen Zähnen gemacht worden, sagte der Sprecher. Der Graf selbst hatte nach seinem Sturz gesagt, dass er wohl „ein paar kleine Stückchen Zähne“ in Leipzig habe liegen lassen.

Sturz beim ersten Comeback-Konzert

Der Unheilig-Frontmann war am Donnerstagabend ungefähr eine Viertelstunde nach Beginn des Konzerts von der Bühne im Haus Auensee gefallen. Er hatte das Gleichgewicht verloren und war vornüber nach unten gestürzt.

Danach war das Konzert fünf Minuten lang unterbrochen, bevor sich der Musiker mit den Worten: „Alter Schwede, ey“ vor den Fans zurückmeldete. „Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das.“ Das restliche Programm spielten Unheilig souverän zu Ende.

Unheilig haben sich nach rund zehn Jahren Pause zurückgemeldet. Die Band ist auf „Wieder zurück“-Tour und will am 13. März 2026 das neue Album „Liebe Glaube Monster“ veröffentlichen.