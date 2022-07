Bundesliga Der erste Härtetest naht: Hertha und Union im Kadercheck

Oliver Ruhnert und Fredi Bobic mangelte es sicher nicht an Arbeit in den vergangenen Wochen. Zahlreiche Transfers wickelten die Geschäftsführer von Hertha und Union ab. Nun könnte sich in den ersten Pflichtspielen zeigen, wo es noch Baustellen gibt.