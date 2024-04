Leipzig - Ein aus dem Zoo Leipzig gestohlener Bartaffe ist bislang nicht gefunden worden. „Der Affe ist nicht wieder da“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Der Diebstahl der 15 Jahre alten Affendame hatte zu Schlagzeilen geführt. Das Fehlen des Weibchens namens Ruma war am Morgen vom Ostersonntag festgestellt worden, wie der Zoo mitgeteilt hatte. Unbekannte hatten der Polizei zufolge in der Nacht zu Sonntag gewaltsam das Gehege geöffnet und das Tier gestohlen. Die Kriminalpolizei habe daraufhin Spuren gesichert und den Bartaffen zur Fahndung ausgeschrieben, hatte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitgeteilt.

Zoodirektor Jörg Junhold sagte, dass man sich sehr um das Wohl des Tiers sorge. Bartaffen gehörten zu den stark vom Aussterben bedrohten Tierarten. Haltung und Transporte seien durch das Washingtoner Artenabkommen geregelt, sodass eine legale Beschaffung der Tiere hohen Anforderungen unterliege. Als Konsequenz aus dem Einbruch seien die Sicherheitsvorkehrungen im Zoo erhöht worden.