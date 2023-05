Schleusingen/Erfurt - Thüringens Justizministerin Doreen Denstädt (Grüne) hat mögliche Anfeindungen gegen den Bürgermeister der südthüringischen Stadt Schleusingen scharf kritisiert. „Die Welle an Gewaltaufrufen und Hass gegen André Henneberg verurteile ich aufs Schärfste und sichere ihm meine volle Unterstützung zu“, erklärte Denstädt am Donnerstag in Erfurt. Henneberg (Freie Wähler) hatte zuvor MDR Thüringen gesagt, es werde in sozialen Netzwerken zu körperlicher Gewalt gegen ihn aufgerufen. Außerdem gebe es zahlreiche Hasskommentare.

Hintergrund ist ein Streit um Pläne für eine Flüchtlingsunterkunft in Schleusingen. Seit Monaten gehen regelmäßig Hunderte dagegen auf die Straße - und laufen in Demonstrationen mit, hinter denen laut Sicherheitskreisen Rechtsextremisten stecken. Auch Gegendemos gibt es, allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern. Henneberg hatte am Mittwoch an der Gegendemonstration teilgenommen.

„Seine Positionierung gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit an der Seite des Bündnisses für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra verdient Anerkennung“, sagte Denstädt.