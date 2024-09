Erfurt - Wer schon immer mehr, über so manches bedeutendes Bauwerk oder so manche historische Anlage erfahren wollte, hat dazu am heutigen Tag des offenen Denkmals Gelegenheit. Interessierte können dann laut Deutscher Stiftung Denkmalschutz rund 500 Thüringer Denkmale besichtigen. Dazu sind etwa 600 Führungen, Vorträge und andere Aktionen geplant. Die großen Kulturstiftungen des Landes beteiligen sich etwa mit ihren Anlagen, auch viele Städte und Gemeinden, sowie kleinere Einrichtungsträger sind mit von der Partie. Die Kirchen öffnen etliche Gotteshäuser. Das Angebot reicht etwa von der Alten Saaletalbrücke in Jena, über das Historische Backhaus Flarchheim im Unstrut-Hainich-Kreis bis zur Wasserburg Niederroßla im Weimarer Land.

Bundesweit sind rund 5.500 Denkmale dabei. Dieses Jahr steht der Tag, der immer am zweiten Sonntag im September veranstaltet wird, unter dem Motto „Wahr-Zeichen“. In Thüringen gibt es laut Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mehr als 30.000 Denkmale.