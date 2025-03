Erfurt - Besonderer Einsatz für den Denkmalschutz soll auch in diesem Jahr mit dem Thüringer Denkmalschutzpreis gewürdigt werden. Bewerbungen dafür sind bis zum 15. März möglich, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie mitteilte. Der Preis in Höhe von 40.000 Euro kann etwa an Einzelpersonen, Vereine und andere Gruppen verliehen werden. Bewerbungsunterlagen müssen digital sowohl an das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als auch an das Landesamt für Denkmalpflege geschickt werden.