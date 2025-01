Demos zur Eröffnungsfeier in Chemnitz

Hunderte Menschen beteiligen sich in Chemnitz an Demonstrationen.

Chemnitz - Am Eröffnungstag des Kulturhauptstadtprogramms in Chemnitz haben sich Hunderte Menschen an verschiedenen Demonstrationen beteiligt. Die rechtsextremen Freien Sachsen hatten zu einer Demo gegen Chemnitz als Kulturhauptstadt mobilisiert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund rief zum Gegenprotest und einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus auf.

Polizeisprecher Andrzej Rydzik bezifferte die Teilnehmerzahl zunächst auf „mehrere Hundert auf beiden Seiten“. Genauere Zahlen könnten erst später genannt werden.

Die Polizei sicherte die Versammlungen und den gesamten Eröffnungstag mit einem Großaufgebot ab. Insgesamt waren laut Rydzik weit über 1.000 Beamte in Chemnitz im Einsatz.

Am Nachmittag stand der offizielle Festakt zur Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres an. Dazu wurde unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.