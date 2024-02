In Thüringen wird derzeit viel demonstriert. Auch am Wochenende - von den unterschiedlichsten Interessengruppen.

Gera/Gotha (dpa/th) - - Mehrere Hundert Menschen haben in Thüringen gegen Kürzungen bei Agrarsubventionen und gestiegene Kosten bei der Versorgung von Tieren sowie für weniger Bürokratie demonstriert. In Gera habe es am Samstag einen Korso mit mehr als 200 Fahrzeugen durch die Stadt gegeben, teilte die Polizei am Sonntag auf Anfrage mit. Es habe dadurch für mehrere Stunden in der drittgrößten Thüringer Stadt Verkehrsbehinderungen gegeben.

Nach Angaben von Teilnehmern ging es unter anderem um die Rücknahme von Agrardiesel-Kürzungen sowie Kritik an der Wirtschafts- und Agrarpolitik der Bundesregierung. Es hätten sich neben Landwirten an der Aktion unter anderem auch Gewerbetreibende und Vertreter von Transportunternehmen beteiligt.

In Gotha versammelten sich am Samstag Pferdebesitzer und Reitfreunde zu einer Demonstration. Sie wollten damit auf deutlich gestiegene Kosten bei der Versorgung ihrer Tiere aufmerksam machen. Nach Polizeiangaben kamen etwa 200 Menschen, die teilweise Pferde mitbrachten. Ein Pferdegespann sei auch bei der Demonstration dabei gewesen.