Berlin - Zahlreiche Menschen sind am Samstag in Berlin für eine friedliche Lösung im Nahen Osten auf die Straße gegangen. Die Demonstration stand unter dem Motto „Stoppt den Krieg auf der ganzen Welt“. Nach Polizeiangaben hatten sich am Nachmittag rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammelt. Besondere Vorkommnisse gab es zunächst nicht. Die Veranstalter hatten 8000 Menschen angemeldet. Im Demonstrationszug vom Invalidenpark zum Großen Stern wurden zahlreiche palästinensische Fahnen geschwenkt.