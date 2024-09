Klimaaktivisten der Letzten Generation haben mit Sandsäcken vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert.

Berlin - Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben mit Sandsäcken vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. Damit nahmen sie eigenen Angaben zufolge Bezug auf die aktuelle Hochwasser-Lage in Teilen Deutschlands und Europa. Eine kleine Gruppe von Demonstranten mit Warnwesten hielt unter anderem Schilder mit der Aufschrift „Klimakatastrophe = Flutkatastrophe“ und „Ursache beheben: CO2-Ausstoß senken!“.

Angesichts steigender Wasserstände wappnen sich zahlreiche Kommunen in Brandenburg für ein mögliches Hochwasser. Noch ist unsicher, wie ernst die Lage wird. In Mittel- und Südosteuropa starben bei Hochwasser in den vergangenen Tagen mindestens 23 Menschen.