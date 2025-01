Nach dem Bundestagsvotum für eine schärfere Migrationspolitik kommt es seit Tagen in Deutschland zu Demonstrationen gegen Friedrich Merz und die CDU. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es Proteste.

Demonstration gegen CDU und Friedrich Merz in Magdeburg

Magdeburg - Mehrere Hundert Demonstranten haben in Magdeburg vor der Parteizentrale der CDU gegen den Kurs der Partei unter Friedrich Merz protestiert. Merz schaffe es auf Bundesebene, der AfD blind die Hand zu reichen, teilten die Initiatoren der Kundgebung vom Bündnis „Solidarisches Magdeburg“ mit. Die CDU mit Merz sei unwählbar, Geschichte dürfe sich nicht wiederholen.

Bereits am Donnerstag waren Zehntausende Menschen bundesweit auf die Straße gegangen - unter anderem in Berlin, Freiburg, Hannover und München. Hintergrund ist ein Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag, den die Union unter anderem mit Stimmen der AfD am Mittwoch durchgesetzt hatte. Für den Samstag ist auch für Halle (Saale) zu einer Kundgebung aufgerufen.