Deichsystem aus Frankreich unterstützt in Niedersachsen

Hannover - Bei der Hochwasserbekämpfung kann Niedersachsen auch auf Hilfe aus Frankreich zurückgreifen. Ein erster Teil eines rund 1,2 Kilometer langen mobilen Deichsystems aus dem Nachbarland wird am Dienstagabend in Niedersachsen erwartet, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Am Mittwoch sollen die restlichen Module folgen. Ob dieses Deichsystem direkt zum Einsatz kommt, war zunächst noch unklar, ebenfalls ein möglicher Einsatzort.

„Diese mobilen Deichsysteme können einen wichtigen Beitrag leisten, um diese Situation in besonders betroffenen Gebieten unter Kontrolle zu halten“, sagte Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

Die Anforderung lief laut Ministerium über ein gemeinsames Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern an die EU-Kommission. Die Anforderung wurde dann weitergegeben an beteiligte Länder. Laut Ministerium wurde aus Deutschland damit zum zweiten Mal eine solche Anforderung gestellt - zuletzt 2022 bei den Waldbränden im Harz. Dort kamen italienische Löschflugzeuge zum Einsatz.