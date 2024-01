Nach sinkenden Pegelständen wird mit schwerem Gerät die Deichöffnung nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth an der Landesgrenze Sachsen-Anhalt und Thüringen wieder verschlossen.

Mönchpfiffel-Nikolausrieth - Die Hochwassersituation an der Helme hat sich weiter entspannt. Inzwischen sei ein vorher geöffneter Deich nahe des zuvor vom Hochwasser bedrohten Orts Mönchpfiffel-Nikolausrieth (Kyffhäuserkreis) wieder verschlossen worden, teilte das Landratsamt am Mittwoch mit. Ziel sei, das angrenzende Ackerland zu entwässern. Das Areal war zuvor durch den Deichdurchbruch gezielt geflutet worden, um eine Überflutung des Orts an der Grenze zu Sachsen-Anhalt zu verhindern.

Durch die provisorische Verschließung des Deichs steigen die Pegel in der Ortschaft laut Landratsamt nun wieder an. Eine Gefährdung könne jedoch ausgeschlossen werden. Für die Verschließung wurden mobile Wände installiert, die bei Bedarf auch wieder entfernt werden können. In der vergangenen Woche hatte Tauwetter die vollständige Verschließung noch erschwert.