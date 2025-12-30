Magdeburg(dpa/sa) - Die Menschen in Sachsen-Anhalt schlagen sich über die Feiertage nach Angaben des Branchenverbands Dehoga nicht mehr so den Bauch voll wie noch vor ein paar Jahren. „Viele können gar nicht mehr so viel essen, wie es vielleicht früher gemacht wurde“, sagte der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Sachsen-Anhalt, Michael Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur. In den Restaurants des Landes würden vor allem mittags häufig nur noch Hauptgerichte bestellt, nicht mehr ganze Menüs.

Während der Weihnachtsfeiertage und in der Zeit um den Jahreswechsel verzichteten viele Menschen auf eine Vorspeise, gönnten sich jedoch nach dem Hauptgang - wenn noch Platz im Bauch ist - einen Nachtisch, sagte Schmidt. Immer zurückhaltender seien die Gäste in den Restaurants auch bei alkoholischen Getränken. „Das steht vor allem mit einem generellen gesellschaftlichen Wandel in Verbindung“, so der Gastronom. Er hält das allerdings für bedauerlich: „Natürlich ist Alkohol eine Droge. Aber er gehört irgendwie eben auch zum Essen dazu.“

Immer vorsichtiger in Sachen Alkohol seien die Menschen auch, seit die Promillegrenze in Deutschland gesenkt wurde. „Die Fahrer trinken meist nichts, oder nur ein Radler oder eine Weinschorle. Und auch bei den Mitfahrenden bleibt es oft bei einem Glas Wein, statt mehreren.“