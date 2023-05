Allstedt - In einem Einkaufsmarkt in Allstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat es aufgrund eines defekten Kühlaggregats einen Großeinsatz gegeben. Zwei Mitarbeiterinnen hätten am Freitagmorgen einen „merkwürdigen Geruch“ in den Lagerräumen des Gebäudes wahrgenommen, berichtete die Polizei am Freitag. Durch einen technischen Defekt sei Kühlflüssigkeit aus einem Klimaaggregat ausgetreten. Der Ort wurde weiträumig abgesperrt. 76 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die beiden Frauen erlitten Reizungen der Atemwege. Sie kamen zur Versorgung in ein Krankenhaus, blieben aber unverletzt. Da die Kühlkette zeitweise unterbrochen war, wurde laut der Marktleiterin Gefriergut im Wert von etwa 20 000 Euro entsorgt.