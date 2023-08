Alsleben/Wettin/Bernburg - Bei Baggerarbeiten nahe der Saale ist ein Kabel zur Fernsteuerung und Videoüberwachung mehrerer Schifffahrtsschleusen zerstört worden. Somit seien die Schleusen in Alsleben, Rothenburg und Wettin seit Freitagmittag von der Leitzentrale in Bernburg abgeschnitten, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe in Dresden mit. Wer die Schleusen nutzen wolle, müsse sich zwischen 9.00 und 19.00 Uhr über die Rufsäulen an den Sportbootwartestellen oder über Telefon bei der Leitzentrale in Bernburg melden. Die Schleusungen würden dann durch Personal vor Ort durchgeführt. Es könne zu Wartezeiten kommen.