Gera - Auf der Autobahn 4 bei Gera ist ein defekter Reisebus mit einem lettischen Kinder- und Jugendchor gestoppt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Bus am Donnerstagnachmittag mit beschädigter Brems- und Lenkanlage sowie durchgerostetem Rahmen in Richtung Frankfurt unterwegs. Zudem sei die Abgasanlage undicht gewesen, so dass neben der erheblichen Brandgefahr auch eine Gefahr für die insgesamt 70 Personen des Chores aus Riga darin bestand, die giftigen Abgase einzuatmen, hieß es. Der Chor war auf dem Weg zu einer Veranstaltung in Thüringen.

Einem Dekra-Prüfer zufolge war der Reisebus nicht verkehrssicher. Eine Weiterfahrt wurde daher untersagt. Laut Polizei werden gegen das lettische Busunternehmen nun „umfangreiche Sanktionsmaßnahmen eingeleitet“. Der lettische Kinder- und Jugendchor sei durch ein anderes Thüringer Busunternehmen am Abend abgeholt und zu der Veranstaltung gebracht worden.