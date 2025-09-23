Defekte Stellwerke führen im Berliner S-Bahnverkehr zu längeren Wartezeiten. Betroffen sind mehrere Linien, Ersatzbusse kommen zum Einsatz.

Berlin - Zwei defekte Stellwerke sorgen im Berliner S-Bahnverkehr für Einschränkungen. Die S7 fährt zwischen Westkreuz und Potsdam Hauptbahnhof nur im 20-Minuten-Takt, wie die Deutsche Bahn als Betreiber der S-Bahn mitteilte.

Auch das defekte Stellwerk in Hohen Neuendorf sorgt wieder für Probleme. Die Linie S1 verkehrt daher zwischen Hohen Neuendorf und Oranienburg nur im 20-Minuten-Takt. Zwischen Frohnau und Hohen Neuendorf besteht S-Bahn-Pendelverkehr im 20-Minuten-Takt. Zwischen Wannsee und Frohnau fährt die S1 im 10-Minuten-Takt.

Die Linie S8 fährt zwischen Wildau/Grünau und Mühlenbeck-Mönchmühle. Zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Hohen Neuendorf besteht Ersatzverkehr mit Bussen.

Die Linie S85 fährt nur zwischen Grünau und Waidmannslust. Zwischen Waidmannslust und Frohnau müssen die Fahrgäste auf die S1 umsteigen.