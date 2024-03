Piethen - Eine kaputte Mikrowelle hat in Piethen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in der Nacht zu Samstag zum Brand eines Einfamilienhauses geführt. Der Bewohner des Hauses sei von dem Brandgeruch geweckt worden und habe zunächst versucht, den Brand selbst zu löschen, teilte die Polizei am Samstag mit. Letztendlich habe die Feuerwehr ihn gelöscht. Der Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Haus sei derzeit unbewohnbar, hieß es. Die Höhe des Schadens werde auf rund 50.000 Euro geschätzt.