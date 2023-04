Berlin - Sparta Lichtenberg und TuS Makkabi haben im Berliner Fußball-Landespokal für ein überraschendes Finale gesorgt. Am Ostermontag demütigte Berlin-Ligist Sparta Lichtenberg im zweiten Halbfinale den elfmaligen Titelträger und zwei Klassen höher angesiedelten BFC Dynamo mit 5:1 (0:0). Einen Tag zuvor hatte sich Oberligist TuS Makkabi beim 3:2 (2:1) über Titelverteidiger Viktoria Berlin ebenfalls gegen einen Regionalligisten durchgesetzt.

Sechstligist Lichtenberg trifft nun am 3. Juni im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark auf den Fünftligisten Makkabi. Der Landespokalsieger qualifiziert sich am Finaltag der Amateure für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals der kommenden Saison und kann auf ein Duell mit einem Bundesligisten hoffen.

Nach einer zähen ersten Halbzeit auf dem Sportplatz Fischerstraße hatte der zur Pause eingewechselte Arthur Ekallé in der 47. Minute die Führung für den Favoriten aus Hohenschönhausen erzielt, neun Minuten später gelang Hakan Günaydin der Ausgleich für den aktuellen Tabellenführer der Berlin-Liga.

Daniel Hänsch drehte mit dem zweiten Treffer der Gastgeber in der 66. Minute das Spiel. Lukas Rehbein sorgte in der 79. Minute für eine Vorentscheidung, Marian Felix Polster zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit sowie Joshua Lang in der Nachspielzeit setzten den Schlusspunkt für den erfolgreichen Außenseiter.