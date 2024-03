In den 1960er Jahren wollte die DDR zeigen, dass sie auf der Schiene mithalten kann. Ein besonderer Zug verband Berlin mit Prag und Wien. Jetzt wird er in Halberstadt aufgearbeitet.

Halberstadt - Die Aufarbeitung eines teils stark von Rost angegriffenen DDR-Prestigezugs in Halberstadt ist in vollem Gange. Der Zug verband einst Berlin mit Prag und Wien. Am Freitag wurde der frisch lackierte Maschinenwagen VT 18.16.10 auf seine aufgearbeiteten Drehgestelle gesetzt. Im Unternehmen VIS Halberstadt wurde der Maschinenwagen auf etwa 2,60 Meter angehoben und langsam abgesenkt, bis er wieder auf den eigenen Rädern stand. Die SVT Görlitz gGmbH will den Betrieb des Zuges sicherstellen und geht davon aus, dass er im dritten Quartal 2024 wieder betriebsbereit ist. Sonder- und Charterfahrten sollen angeboten werden. Bis dahin bleibe noch viel zu tun.

Es sollen im ersten Schritt fünf Waggons aufgearbeitet werden. Sie seien alle in Halberstadt bei der VIS, so die SVT Görlitz gGmbH. „Wir haben diese in den letzten 3,5 Jahren in Eigenleistung so weit vorbereitet, dass jetzt die nötigen Facharbeiten ausgeführt werden können.“ Dann müssten beispielsweise Wandverkleidungen und Sitze in Eigenleistung montiert werden. Und Geld fehlt noch für das Projekt: „Wir haben zwar die bewilligte Förderung durch Bund und Freistaat Sachsen, benötigen jedoch Eigenkapital, um diese Gelder abrufen zu können. Unsere Eigenmittel sind derzeit eine große Herausforderung.“