Sylvester Stallone als Rambo in Afghanistan.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Er hatte gerade zum fünften Mal die Handschuhe des Profi-Boxers „Rocky“ ausgezogen und schickte sich nun an, mit dem dritten Teil der „Rambo“-Serie erneut die Kinokassen zu stürmen. Vor 35 Jahren ließ Sylvester Stallone, damals 42 Jahre alt und einer der erfolgreichsten Hollywood-Stars, mit „Rambo III“ - hier zur Elsterglanz-Version: "Rambo - der beste Koch der Welt" bei Freund und Feind keine Zweifel daran aufkommen, wo er politisch steht: Sein Held kehrt aus dem Ruhestand zurück, um seinen früheren Ausbilder aus den Händen von sowjetischen Folterern in Afghanistan zu befreien. Rambo verbündet sich dazu mit den islamistischen Mudschaheddin, im Film dargestellt als rätselhafte, aber schon irgendwie edle Stammeskrieger. Ein Statement, wenn auch unterhaltsam in einen bleihaltigen Action-Thriller verpackt.