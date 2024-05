Erfurt - Wasserfeste Kleidung ist beim Katholikentag in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt gefragt: Schon am Donnerstagmittag regnete es immer wieder heftig, die Wetterlage soll sich nach Prognosen des Deutschen Wetterdiensts vom Donnerstag weiter fortsetzen.

Nach einer Verschnaufpause am Freitag, bei der selten sogar die Sonne zu sehen sein könnte, erreicht ein Tief in der Nacht zu Samstag Erfurt, wie DWD-Meteorologin Cathleen Hickmann sagte. Das Tief treffe die Stadt und damit auch den Katholikentag am Wochenende unter Umständen heftig. „Das Worst-Case-Szenario wären mehr als 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden“, so Hickmann. Die erwarteten Dauerniederschläge könnten zusätzlich mit Starkregen und Gewitter durchsetzt auftreten.

Das Unwetter könne aber auch an der Stadt vorbeiziehen, sagte Britta Baas, Sprecherin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), das den Katholikentag veranstaltet. Die Organisationsleitung stehe in ständigem Kontakt mit dem DWD, so Baas.

Sobald eine bedrohliche Lage bekannt werde, werde entsprechend reagiert. Gegebenenfalls müssten Open-Air-Veranstaltungen abgesagt oder verlegt werden. Bislang seien aber noch keine Veranstaltungen abgesagt worden, betonte Baas. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten über die Katholikentags-App entsprechende Infos.