Jena - Dauerregen wird in den kommenden Tagen vor allem im Thüringer Wald und im Südharz erwartet. Damit könnte sich die Hochwassergefahr, die sich am Neujahrstag in Thüringen etwas abgeschwächt hatte, erneut verstärken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Thüringens Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (Jena) am Montag mitteilten.

Ergiebiger Dauerregen wurde für die Kreise Hildburghausen, Nordhausen, Saalfeld-Rudolstadt, Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, den Ilm-Kreis und die Stadt Suhl von Dienstag bis Donnerstag prognostiziert. Es bestehe Hochwassergefahr an Bächen und kleineren Flüssen sowie die Gefahr von Überflutungen von Straßen und Erdrutschen.

Laut Landesamt könnten im Südharz und Thüringer Wald innerhalb von 48 Stunden 40 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, in Staulagen bis zu 80 Liter. Oberhalb von 600 Metern sei Schneefall möglich.

Durch die Niederschläge könnten die Wasserstände von Bächen und Flüssen ab Dienstagmittag rasch steigen. Besonders betroffen seien erneut die Einzugsgebiete im Bereich von oberer Werra und oberer Saale, die obere Unstrut sowie Bere und Zorge am Harzrand. Es könnten örtlich die Hochwasser-Meldestufen 1 oder 2 erreicht werden, so das Landesamt.