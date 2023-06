Sachsen-Anhalt und der oberste Datenschützer - eine Geschichte mit vielen Kapiteln. Nachdem in den vergangenen Jahren mehrere Wahlversuche im Landtag gescheitert waren, gibt es nun einen Neuanlauf - mit bekanntem Ergebnis.

Datenschützerwahl in Sachsen-Anhalt erneut gescheitert

Magdeburg - Nach mehreren Pleiten ist die Wahl eines Datenschutzbeauftragten in Sachsen-Anhalt erneut gescheitert. Der Jurist Daniel Neugebauer erhielt am Mittwoch im Landtag nicht die erforderliche Mehrheit. Der von der schwarz-rot-gelben Koalition vorgeschlagene Neugebauer erhielt 44 Ja-Stimmen. 46 Abgeordnete stimmten mit Nein. Es gab zwei Enthaltungen. CDU-Fraktionschef Guido Heuer beantragte daraufhin eine Auszeit, die Landtagssitzung wurde unterbrochen.

Neugebauer ist bisher als Rechtsanwalt in Halle aktiv. Die Neubesetzung des Amts ist seit 2018 mehrfach misslungen.

CDU, SPD und FDP haben im Landtag zusammen 56 Stimmen im Parlament, 49 sind für die Wahl des Datenschützers nötig. Mehrere Abgeordnete der Koalition fehlten am Mittwoch krankheitsbedingt. Zudem waren in den Reihen der CDU-Fraktion dem Vernehmen nach vorab Bedenken aufgekommen, dass in den eigenen Reihen nicht genug Abgeordnete für Neugebauer stimmen könnten. Warum es nicht genügend Stimmen gab, blieb nach der geheimen Abstimmung zunächst offen.

Die Vergabe der Stelle hat eine lange Vorgeschichte. Nach mehrfacher Verlängerung seiner Dienstzeit ging der oberste Datenschützer Harald von Bose Ende 2020 in den Ruhestand. Die Wahl eines Nachfolgers war im Frühjahr 2018 schon einmal gescheitert, weil im Landtag die damals nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt wurde. Die Hürden wurden im Anschluss gesenkt, so dass für die Wahl nun die Mehrheit der Mitglieder des Landtags ausreicht.

Doch auch mit dem geringeren Quorum fiel der von der Koalition favorisierte Bewerber bei den geheimen Wahlen im vergangenen Jahr zwei Mal durch. Daraufhin änderten CDU, SPD und FDP das entsprechende Gesetz. Damit muss die Besetzung des Amts nicht mehr an eine Stellenausschreibung gekoppelt werden. Die Fraktionen haben nun ein Vorschlagsrecht. Auf diese Weise schickte die Koalition Neugebauer ins Rennen.