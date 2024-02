Hannover - Die Datenschutzaufsicht in Niedersachsen will Jugendliche am Dienstag über den Umgang mit Datenschutz im Internet informieren. „Die digitale Welt ist fester Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen. Deshalb ist es enorm wichtig, sie frühzeitig über ihre Rechte im Netz und die Risiken beim Weitergeben ihrer Daten aufzuklären“, sagte der Landesbeauftragter für den Datenschutz in Niedersachsen, Denis Lehmkemper.

Lehmkemper und seine Mitarbeiter wollen mehr als 20 Schulklassen und insgesamt rund 500 Schüler und Schülerinnen informieren. „Wir wollen den Jugendlichen praktische Tipps an die Hand geben und ihnen Lust machen, sich mit dem Schutz ihrer Daten zu beschäftigen“, so Lehmkemper. Zielgruppe seien vor allem Schüler und Schülerinnen der siebten und achten Klasse.

Es soll um Themen wie das Recht am eigenen Bild, IT-Sicherheit oder den sicheren Umgang mit dem Smartphone und Spielekonsolen gehen. Auch um die Erstellung von sicheren Passwörtern und den Schutz der eigenen Daten vor unerlaubtem Zugriff soll es gehen.

Die Aktion ist Teil des „Safer Internet Day“ am Dienstag, einer europaweiten Initiative. Der Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Let's talk about Porno“ und soll beleuchten, wie Jugendliche und auch ihre Eltern mit pornografischen Inhalten im Internet umgehen können.