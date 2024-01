Halle - Das Statistische Landesamt befragt für den Mikrozensus 2024 wieder 13.000 Haushalte in Sachsen-Anhalt. Im Rahmen dieser repräsentativen Befragung werden Daten über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaftliche und soziale Lage der Menschen, über Familien, Haushalte und den Arbeitsmarkt erhoben, wie die Behörde am Montag in Halle mitteilte. Die gesammelten Informationen seien Grundlage für gesetzliche und politische Entscheidungen.

Die Haushalte, die für die Befragung ausgewählt wurden, werden per Post informiert. In den Briefen wird die Befragung durch ehrenamtlich tätige Erhebungsbeauftragte vor Ort angekündigt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht eine Auskunftspflicht, wie es weiter hieß.